Texas Ventures Acquisition III A liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Texas Ventures Acquisition III A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Ventures Acquisition III A -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch