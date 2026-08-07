Texas Pacific Land verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Texas Pacific Land gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 246.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 187.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch