Texas Pacific Land stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Texas Pacific Land gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.76 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Pacific Land in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 273.4 Millionen USD im Vergleich zu 203.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch