Texas Instruments verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Texas Instruments hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 785.91 ARS, nach 393.24 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9’081.47 Milliarden ARS – ein Plus von 44.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 6’299.85 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch