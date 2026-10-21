Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 22:09:03
Texas Instruments Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Texas Instruments Inc. (TXN) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.425 billion, or $2.62 per share. This compares with $1.364 billion, or $1.48 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.7% to $6.055 billion from $4.742 billion last year.
Texas Instruments Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.425 Bln. vs. $1.364 Bln. last year. -EPS: $2.62 vs. $1.48 last year. -Revenue: $6.055 Bln vs. $4.742 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.45 To $ 2.79 Next quarter revenue guidance: $ 5.80 B To $ 6.30 B
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
|
20:27
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Ausblick: Texas Instruments legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Texas Instruments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.