Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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03.06.2026 03:37:50
Texas Instruments Appoints Julie Knecht To Succeed Rafael Lizardi As CFO
(RTTNews) - Texas Instruments Inc. (TXN) announced that it has appointed Julie Knecht as chief financial officer, effective August 1, 2026. Knecht succeeds Rafael Lizardi, who will retire after 25 years with the company. Lizardi will provide continued support in an advisory role until August 31, 2026, to facilitate the transition.
Texas Instruments intends to announce its second quarter 2026 financial results and hold a conference call on July 22, 2026, at 3:30 p.m. Central time.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
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