Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’308 0.5%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9155 0.0%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’488 0.4%  Bitcoin 53’070 -5.4%  Dollar 0.7870 0.0%  Öl 96.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Logitech2575132UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Citigroup: Nahostkonflikt könnte Aluminiumpreis auf Rekordniveau treiben
Mogelpackung Öko-Fonds? Was wirklich hinter den Nachhaltigkeitsfiltern von ETFs steckt
SpaceX-Aktie im Fokus: Früher NVIDIA-Bulle setzt auf die nächste KI-Chance im All
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot

Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.06.2026 03:37:50

Texas Instruments Appoints Julie Knecht To Succeed Rafael Lizardi As CFO

Texas Instruments
237.62 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Texas Instruments Inc. (TXN) announced that it has appointed Julie Knecht as chief financial officer, effective August 1, 2026. Knecht succeeds Rafael Lizardi, who will retire after 25 years with the company. Lizardi will provide continued support in an advisory role until August 31, 2026, to facilitate the transition.

Texas Instruments intends to announce its second quarter 2026 financial results and hold a conference call on July 22, 2026, at 3:30 p.m. Central time.

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?