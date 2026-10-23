Texas Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Texas Industries veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.67 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2.04 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29.80 Prozent auf 8.48 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.53 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch