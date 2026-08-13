Texas Community Bancshares Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Texas Community Bancshares Registered lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch