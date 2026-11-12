Texas Community Bancshares Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Texas Community Bancshares Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Community Bancshares Registered 0.240 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 6.2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Community Bancshares Registered 6.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch