Tevogen Bio lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tevogen Bio ein EPS von -1.500 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch