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02.11.2026 14:25:53
Teva To Discontinue TOPAS-MSA Study In Adults With Multiple System Atrophy
(RTTNews) - Teva Pharmaceuticals, a U.S. affiliate of Teva Pharmaceutical Industries (TEVA), announced that it will discontinue the Phase 2 TOPAS-MSA study evaluating emrusolmin or TEV-286 in adults with multiple system atrophy. The decision follows a recommendation from the independent data monitoring committee, based on a prespecified interim futility analysis. The predictive interim analysis indicated low probability of study meeting its primary efficacy endpoint if continued.
Emrusolmin is being developed in partnership with MODAG GmbH. Teva said the decision concerns TOPAS-MSA and does not represent a final decision on the broader emrusolmin program.
In pre-market trading on NYSE, Teva shares are down 3.30 percent to $40.70.
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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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