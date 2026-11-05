Teva Pharmaceutical Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Teva Pharmaceutical Industries hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.60 ILS. Im letzten Jahr hatte Teva Pharmaceutical Industries einen Gewinn von 1.24 ILS je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.21 Prozent auf 13.20 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch