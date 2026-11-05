Teva Pharmaceutical Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Teva Pharmaceutical Industries lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.370 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.97 Prozent auf 4.36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Teva Pharmaceutical Industries 4.49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch