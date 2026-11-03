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03.11.2026 07:53:38
Teure Speicherchips bremsen: Neues iPhone lässt Apple-Zahlen steigen - Ausblick aber schlechter
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
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|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir nach Zahlen schwach (Dow Jones)
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|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
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18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Apple Aktie News: Apple verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
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|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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16:00
|NYSE-Handel Dow Jones verliert zum Start (finanzen.ch)
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16:00
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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