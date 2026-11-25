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25.11.2026 17:32:14
Teuer nicht nur wegen GTA 6: Warum Spielekonsolen fast überall ausverkauft sind
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
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