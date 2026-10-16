TETSUJIN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TETSUJIN hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 32.33 JPY. Im letzten Jahr hatte TETSUJIN einen Gewinn von 25.40 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10.46 Milliarden JPY, während im Vorjahr 8.04 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch