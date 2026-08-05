Tetra Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tetra Technologies hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.78 Prozent auf 185.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch