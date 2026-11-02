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02.11.2026 23:08:59
TETRA Technologies, Inc. Reveals Increase In Q3 Income
(RTTNews) - TETRA Technologies, Inc. (TTI) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $6.848 million, or $0.05 per share. This compares with $4.151 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, TETRA Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $8.822 million or $0.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $167.951 million from $153.239 million last year.
TETRA Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.848 Mln. vs. $4.151 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.03 last year. -Revenue: $167.951 Mln vs. $153.239 Mln last year.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Tetra Technologies IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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