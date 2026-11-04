Tetra Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tetra Technologies hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 168.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch