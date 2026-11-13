Tetra Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tetra Tech veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.55 Prozent auf 1.34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1.69 USD. Im Vorjahr hatte Tetra Tech 0.930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.72 Prozent auf 5.08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5.44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch