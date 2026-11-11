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11.11.2026 23:37:02
Tetra Tech Q4 Profit Rises 3%
(RTTNews) - Tetra Tech, Inc. (TTEK) reported higher fourth-quarter results on Wednesday, supported by growth in its commercial and government businesses. The company also posted record annual earnings per share and a 13% increase in backlog.
Fourth-quarter net income attributable to Tetra Tech rose to $131.7 million, or $0.51 per share, from $127.7 million, or $0.48 per share, in the year-ago quarter.
Revenue edged up to $1.34 billion from $1.33 billion, while net revenue, excluding subcontractor costs, increased to $1.15 billion from $1.16 billion. Net revenue grew 5% year-over-year excluding episodic disaster response.
Adjusted earnings per share advanced 9% to $0.49.
For fiscal 2027, Tetra Tech expects earnings per share of $1.65 to $1.80 and net revenue of $4.425 billion to $4.625 billion. For the first quarter, it projects earnings per share of $0.36 to $0.38 and net revenue of $1.04 billion to $1.08 billion.
The board approved an 11% increase in the quarterly dividend to $0.072 per share, payable December 11 to shareholders of record December 2. The company also repurchased $100 million of shares during the fourth quarter.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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