Teton Advisors B äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.06 USD. Im letzten Jahr hatte Teton Advisors B einen Gewinn von -0.050 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch