Teton Advisors A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teton Advisors A -0.050 USD je Aktie verdient.

Teton Advisors A hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0.7 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0.7 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch