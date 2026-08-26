|
26.08.2026 06:37:00
Tethys Petroleum präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tethys Petroleum hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.4 Millionen CAD – ein Plus von 70.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tethys Petroleum 8.5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt fällt ins Minus. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.