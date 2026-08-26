Tethys Petroleum präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tethys Petroleum hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.4 Millionen CAD – ein Plus von 70.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tethys Petroleum 8.5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch