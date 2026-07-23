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23.07.2026 08:51:36

Tessiner Kantonalbank bietet Handel mit Kryptowährungen über Sygnum an

Bellinzona (awp) - Die Tessiner Kantonalbank (BancaStato) bietet ihren Kunden neu den Handel mit Kryptowährungen an. Dazu sei die Infrastruktur des auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Instituts Sygnum in ihr Avaloq-Kernbankensystem integriert worden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Kunden können damit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Solana direkt über das bestehende E-Banking kaufen, verwahren und verkaufen. Die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte übernimmt Sygnum. Mit dem Anschluss der BancaStato nutzen laut Mitteilung inzwischen mehr als 25 Banken und Finanzinstitute die B2B-Plattform von Sygnum.

dm/uh

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