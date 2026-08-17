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17.08.2026 06:37:00
TESS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TESS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 12.19 JPY. Im letzten Jahr hatte TESS einen Gewinn von -5.830 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39.18 Prozent auf 13.77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 30.11 JPY beziffert, während im Vorjahr 2.91 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 51.22 Milliarden JPY, während im Vorjahr 36.68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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