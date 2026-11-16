TESS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TESS hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

TESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8.00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.360 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.55 Prozent zurück. Hier wurden 11.88 Milliarden JPY gegenüber 12.71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch