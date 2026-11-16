Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’193 0.6%  SPI 21’346 0.4%  Dow 51’632 -1.4%  DAX 26’599 -0.6%  Euro 0.9242 0.0%  EStoxx50 6’348 -0.6%  Gold 3’864 -0.4%  Bitcoin 54’596 -0.2%  Dollar 0.8400 0.2%  Öl 92.4 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Amrize-Aktie: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer?
Bell-Aktie: Konzernchef erwartet im Fleischgeschäft ein Plus von rund 2 Prozent
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 16:54:36

Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken

Tesla
324.49 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

(nach Stellungnahme durchgehend aktualisiert)

GRÜNHEIDE (awp international) - Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude gebaut werden, wie das Unternehmen von Elon Musk mitteilte. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million Cybercabs zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern. Tesla hatte schon länger angekündigt das Werk in Grünheide ausbauen zu wollen.

"Wir werden bereits in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres mit dem Bau einer neuen Fabrikhalle beginnen", sagte Werksleiter André Thierig. "Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide", hiess es von dem US-Autobauer. Tesla sucht den Angaben zufolge im Zuge des Ausbaus mehrere Hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

Die Pläne des US-Autobauers fallen in eine Zeit, in der es für viele andere Autobauer in Deutschland alles andere als rosig aussieht.

Grünheide-Ausbau: Produktionsbeginn für das Jahr 2029 geplant

Tesla nannte auch einen Zeitplan: Nach Baubeginn im ersten Halbjahr 2027 sei der Produktionsbeginn in der neuen Halle für das Jahr 2029 geplant. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude soll noch dieses Jahr eingereicht werden. Er beruhe auf einem Antrag von 2023 für das Gesamtvorhaben, hiess es.

Die drei Milliarden Euro seien neben dem Bau des neuen Produktionsgebäudes auch für Nebengebäude und etwa eine weitere Abwasserbehandlungsanlage vorgesehen. Weitere Investitionen für die technische Ausrüstung und die Produktionsanlagen folgten zu einem späteren Zeitpunkt.

Wasserverbrauch: Tesla will innerhalb der Vorgaben bleiben

Umweltschützer und Anwohner äussern bereits seit längerem Bedenken gegen die Fabrik und gegen einen Ausbau, weil sie teils im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla weist dies zurück. Thierig betonte, man werde auch mit dem Ausbau innerhalb der vertraglich vereinbarten Wassermengen bleiben können.

Zuletzt hatte Tesla den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide weiter gesenkt.

Neue Fabrikhalle soll auf Cybercabs spezialisiert werden

Die neue Fabrikhalle soll speziell auf die Herstellung sogenannter Cybercabs ausgerichtet werden. "Sprich, auch der Beginn der Produktion 2029 wird bereits mit Cybercabs stattfinden", sagte Thierig.

Wann diese fahrerlosen Robotaxis auch auf deutschen Strassen unterwegs sein könnten, ist unklar. Thierig antwortete auf eine entsprechende Frage, man sei nicht für die Zulassung von vollautonomem Fahren verantwortlich. "Wir wollen aber sicherstellen, dass wir zu der Zeit das richtige Produkt haben, was wir dann auf die Strasse bringen können", betonte er.

Musk will langfristig auf Cybercabs setzen

Einer breiteren Öffentlichkeit in Europa hat Tesla den Prototyp des Cybercabs Ende 2024 vorgestellt. Bei dem Robotaxi handelt es sich um einen Zweisitzer, der ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll.

Im Frühjahr sagte Musk, das Cybercab werde auf lange Sicht wahrscheinlich den Grossteil der Tesla-Produktion ausmachen. Grund dafür sei, dass "90 Prozent der Meilen" mit einer oder zwei Personen im Auto gefahren würden.

Die Google -Schwesterfirma Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen. Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras auszukommen.

Aktuell wird in Grünheide das Model Y produziert. Dieses werde weiter im bereits bestehenden Fabrikkomplex hergestellt, so Thierig.

Brandenburgs Landespolitik zeigt sich begeistert

Brandenburgs Landespolitik reagierte enthusiastisch auf die Milliarden-Ankündigung. "Das ist ein grosser Tag für Brandenburg und ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Es sei eine Entscheidung "von enormer wirtschaftlicher Bedeutung". Grünheide werde zu einem noch wichtigeren Standort der internationalen Automobilindustrie.

"Starkes Signal für die gesamte Hauptstadtregion"

Auch der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB), Alexander Schirp, zeigte sich erfreut. "Eine Investition von drei Milliarden Euro in eine Zukunftstechnologie ist ein starkes Signal für die gesamte Hauptstadtregion." Sie rücke damit endgültig auf Augenhöhe mit anderen grossen Automobilstandorten in Deutschland und Europa.

Der US-Elektrobauer Tesla hatte zudem erst Anfang November in Berlin ein neues europäisches Entwicklungszentrum eröffnet.

Zuletzt zog Nachfrage nach Tesla wieder an

Tesla hatte seine Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an, und Tesla stellte gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 geöffnet hat, hatte nach Angaben von Tesla zuletzt 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11.000 Mitarbeiter gesunken.

Tesla kündigte bereits an, Produktion hochfahren zu wollen

Tesla kündigte in diesem Jahr zudem bereits das Ziel an, seine Produktion in Grünheide auf bis zu 7.500 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren und die Batteriezellfertigung auszubauen. Insgesamt sollten so 3.500 neue Arbeitsplätze entstehen.

In den vergangenen Monaten seien bereits 2.000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, hiess es von einer Sprecherin./trh/DP/he

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.275 17.06.2027 159489016
Long 12.3116 17.06.2027 157879841
Long 320.0262 18.12.2026 151821833
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8107 19.03.2027 157051968
Short 11.8556 17.09.2027 160236407
Short 160.0503 18.12.2026 154312951
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.275 7.98 162805279
Long 11.8528 2.46 162946632
Long 14.55 1.26 163012464
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5311 7.96 162583469
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -61.70 131592446
Long 10 -45.18 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:50 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:00 Logo WHS Anthropic-IPO: Claude geht an die Börse – was Anleger jetzt wissen sollten!
09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’869.86 19.12 S5SB6U
Short 16’169.46 13.86 SAP7BU
Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S215BU
Long 13’666.17 8.91 SQBO7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 324.49 0.10% Tesla

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
SMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Siemens Energy-Aktie im Minus: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.