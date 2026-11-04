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04.11.2026 23:08:39
Tesla und SpaceX fallen: Sieg der Demokraten beflügelt Wall Street
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
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05.11.26
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05.11.26
|Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla (finanzen.ch)
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05.11.26
|Elon Musk wollte die US-Midterms für Donald Trump retten. Das könnte sich jetzt rächen (Spiegel Online)
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04.11.26
|Tesla eröffnet Entwicklungszentrum in Berlin (AWP)
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04.11.26
|Tesla-Aktie verliert trotz Millionen-Investment: Das steckt hinter dem Standort Berlin (AWP)
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04.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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03.11.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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02.11.26
|Tesla-Aktie: BofA sieht Chancen in SpaceX-Fusion - China als Risikofaktor (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
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|22.10.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Tesla am 04.11.2026
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street ging es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.