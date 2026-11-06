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06.11.2026 23:37:30
Tesla To Scale Back Cybertruck Production By Mid-2027 To Expand Cybercab Manufacturing
(RTTNews) - Tesla (TSLA) plans to wind down Cybertruck production at its Gigafactory Texas facility around mid-2027 to make room for increased manufacturing of its autonomous Cybercab, CEO Elon Musk announced.
The move signals a shift in the electric vehicle maker's manufacturing priorities as it expands its focus on driverless transportation.
Musk said in a post on X that the company would reduce Cybertruck production to accommodate higher Cybercab output. The purpose-built autonomous vehicle is designed without traditional driving controls, including a steering wheel and pedals, and is central to Tesla's plans for a large-scale driverless ride-hailing network.
The production shift reflects Tesla's broader ambition to expand beyond conventional electric vehicle manufacturing and strengthen its position in the emerging autonomous transportation market.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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