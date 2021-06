Tesla streicht Variante des Model S Plaid - so erklärt Elon Musk den Schritt

• Leistungsstarkes Plaid-Modell• Plus-Variante aus Programm genommen• Musk: "schnellstes Serienauto"

Plaid-Variante soll Model S verbessern

Bereits im Herbst 2019 kündigte Tesla einen neuen Prototypen des beliebten Model S an. Dazu teilte das Unternehmen auf Twitter ein Video, das den Model S Plaid auf dem Laguna Seca Raceway zeigt, eine der bedeutendsten Rennstrecken in den USA. Die knapp 3,6 Kilometer lange Rennstrecke schaffte Teslas leistungsstarkes Vorzeigemodell in nur 96 Sekunden, was "eine Sekunde schneller als der Rekord für eine viertürige Limousine" sei, so das Unternehmen. Der im Fahrzeug enthaltene Antriebsstrang, der auf den Namen "Plaid" hört, gibt dem Prototypen seinen Namenszusatz und könne die Geschwindigkeit der Fahrzeuge erheblich erhöhen, versicherte CEO Elon Musk daraufhin. Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen des E-Auto-Pioniers verfüge der Antriebsstrang über drei statt zwei Elektromotoren, so "The Verge". Die Technologie soll neben dem Model S auch im Model X und dem Roadster verbaut werden, nicht aber im Model 3 oder Model Y. "Um das klarzustellen: Der Plaid-Antriebsstrang ist etwa ein Jahr von der Produktion entfernt", so Musk im Jahr 2019 auf Twitter. "Er [der Antrieb] wird mehr kosten als unsere aktuellen Lösungen, aber weniger als die der Mitbewerber." Auf dem Battery Day 2020, Teslas grossem Akku-Event im Herbst, zeigte das Unternehmen dann erneut Aufnahmen von der Plaid-Variante des Model S.

Model S Plaid+ aus Online-Shop entfernt

Laut den Spezifikationen auf der Tesla-Website soll der Plaid-Antriebsstrang dem Model S eine Reichweite von 628 Kilometern ermöglichen und eine Höchstgeschwindigkeit von 322 Kilometer pro Stunde aufweisen. Von null auf 100 Kilometer pro Stunde soll das Fahrzeug dann in nur 2,1 Sekunden beschleunigen können. Mit einem Preis von 116'990 Euro auf dem deutschen Markt übersteigt das Plaid-Modell die Einsteigervariante des Model S, die bereits für 86'990 Euro zu haben ist. Bis vor kurzem wurde auf der Webseite des Unternehmens auch eine 149'990 Euro teure Plus-Variante des Model S Plaid gelistet. Diese sollte sogar Fahrten bis zu 837 Kilometern ermöglichen, in puncto Geschwindigkeit und Beschleunigung aber dem gängigen Plaid-Modell entsprechen. Zuerst wurde die Plus-Option auf der Tesla-Webseite dann aber ausgegraut, wie "MarketWatch" berichtet, mittlerweile ist diese Variante gar nicht mehr im Online-Shop gelistet.

Musk bestätigt Plus-Absage

Und auch Musk bestätigte auf seinem Twitter-Profil, dass die Plus-Variante des Model S Plaid nicht in Produktion gehen werde. So habe man sich dafür entschieden, das Produktportfolio um diese Option zu reduzieren, weil der normale Plaid "einfach so gut" sei, dass eine weitere Variante gar nicht mehr notwendig sei.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. - Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

"Das schnellste Serienauto, das jemals gebaut wurde, egal welcher Art", ergänzte der CEO. "Man muss es fühlen, um es zu glauben." Der Model S Plaid soll noch in diesem Monat ausgeliefert werden.

Redaktion finanzen.ch