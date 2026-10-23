Tesla: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tesla lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22.00 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34.54 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42’064.24 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37’324.83 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch