Tesla ruft anscheinend Mitarbeiter zurück in kalifornisches Werk

Der Autobauer Tesla nimmt seine Produktion in Kalifornien wieder auf.

Der Konzern rief einem Medienbericht zufolge in der kommenden Woche erste Mitarbeiter zurück in sein Montagewerk nahe San Francisco.

Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag (Ortszeit). Das Industrieunternehmen hatte zuvor mitgeteilt, den normalen Betrieb am 4. Mai wieder aufnehmen zu wollen. Tesla hatte am 24. März die Produktion in seinem kalifornischen Werk in Fremont eingestellt.

