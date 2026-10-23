Tesla Motors zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tesla Motors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.88 Prozent auf 144.08 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153.08 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch