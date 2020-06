Tesla Model 3 crasht in LKW - Autopilot zu spät reagiert?

• Model 3-Unfall in Taiwan• Assistenzsystem übersieht LKW• Überwachungsvideo zeigt Kollision

Teslas Autopilot hat bereits mehrfach in Zusammenhang mit Unfällen auf sich aufmerksam gemacht. Während das Assistenzsystem vor einigen Monaten in den Schlagzeilen auftauchte, weil es Model X-Fahrern mit einer schnellen Bremsreaktion vermutlich das Leben rettete, versagte der Autopilot jüngst dagegen kläglich.

In Taiwan krachte am vergangenen Sonntag ein Model 3 in einen umgekippten LKW, der zwei von drei Fahrspuren einer Nationalstrasse blockierte. Auf Twitter kursiert dazu ein Video, dass einer Verkehrskamera entstammen soll: Dabei ist zu sehen, wie die übrigen Autos das Hindernis frühzeitig zu erkennen scheinen und auf der einzig freien Spur an dem Laster vorbeifahren, während das Tesla-Fahrzeug gerade darauf zu steuert - eine Bremsaktion kurz vor dem Hindernis, die aufgrund aufsteigenden Qualmes vermutet werden kann, verhinderte den Zusammenstoss jedoch nicht mehr.

Tesla Model 3 plows info overturned truck on highway. I’m sure the driver was paying complete attention to the road and wasn’t relying on autopilot because he was told the car could drive itself....$TSLAQ pic.twitter.com/cHjueqH0j4