Tesla mit neuem Rekordhoch

Die Tesla-Aktie erreichte erneut innerhalb von wenigen Tagen ein neues Rekordhoch und schloss zum ersten Mal oberhalb von 1100 Dollar. Die Dynamik setzt sich fort und nun werden auch die Aussichten besser. Nicht nur die von Hertz in Aussicht gestellten 100.00 Autos beflügeln den Kurs.

Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla wurden durch starke Auslieferungen und Erträge angekurbelt. Ausserdem erhielten die Aktien am Freitag auch Auftrieb durch eine Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur S&P. Die Schulden beziehungsweise Anleihen von Tesla wurden auf BB+ hochgestuft, eine Note unter Investment Grade.

Die Aktien sind in den letzten drei Monaten um etwa 40 Prozent gestiegen, wodurch sich die Marktkapitalisierung auf etwa 910 Mrd. Dollar erhöht hat. Neben starken Quartalszahlen, die am Mittwoch präsentiert wurden, gibt es aber auch andere Gründe für den rasanten Kursanstieg. Die Gewinnerwartungen sind in den vergangenen Wochen drastisch gestiegen.

Die Analystenschätzungen für die Gewinne von Tesla im Jahr 2022 sind in den letzten Wochen von 6 Dollar pro Aktie auf etwa 8 Dollar gestiegen. Ausserdem erwarten Analysten, dass die Auslieferungen von Tesla von etwa 890.000 Einheiten im Jahr 2021 auf 1,3 Millionen Einheiten im Jahr 2022 steigen werden.

Trotz des Kursanstiegs gibt es immer noch zahlreiche Tesla-Bären, die glauben, dass die Aktie überbewertet ist. Das untere Drittel der Kursziele der Analysten liegt im Durchschnitt bei 425 Dollar, weniger als die Hälfte des Schlusskurses vom Freitag.

Tesla-Aktie mit viel Dynamik

Die Aktie von Tesla hat in diesem Jahr eine durchwachsene Performance gezeigt. Im ersten Halbjahr ging es vor allem bergab, bevor sich der Titel im 2. Halbjahr erholen konnte. Die 200-Tagelinie (rot) drehte nach oben und auch der MACD (Momentum) konnte zuletzt zulegen. Die positive Dynamik könnte den Titel auch weiterhin unterstützen.

