Tesla legte Quartalsergebnis vor

Tesla hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.31 CAD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0.540 CAD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.48 Prozent auf 39.26 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.69 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch