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Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer
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Lucid Group Aktie 148207364 / US5494982029

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Tesla-Konkurrent mit Zahlen 06.05.2026 10:44:00

Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer

Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer

Mit Spannung hatten Anleger auf ein Update zur Geschäftsentwicklung von Lucid gewartet. Am Dienstag öffnete das Unternehmen seine Bücher.

Lucid Group
4.63 CHF -13.14%
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Lucid Group ein weiteres Mal rote Zahlen erzielt. Das EPS fiel mit -3,46 US-Dollar ab schlechter aus als im Vorjahresquartal, als das EPS bei -2,400 US-Dollar gelegen hatte und lag damit unter den Markterwartungen, die auf -2,346 US-Dollar je Aktie beziffert worden waren.

Die Erlöse stiegen unterdessen: Nach 235,1 Millionen US-Dollar an Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres erlöste Lucid im aktuellen Berichtsquartal 282,46 Millionen US-Dollar. Damit enttäuschte das Unternehmen die Analystenerwartungen, Experten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Lucid zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 5,6 Prozent tiefer bei 5,90 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
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Bildquelle: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images
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