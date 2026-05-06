Lucid Group Aktie 148207364 / US5494982029
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|Tesla-Konkurrent mit Zahlen
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06.05.2026 10:44:00
Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer
Mit Spannung hatten Anleger auf ein Update zur Geschäftsentwicklung von Lucid gewartet. Am Dienstag öffnete das Unternehmen seine Bücher.
Die Erlöse stiegen unterdessen: Nach 235,1 Millionen US-Dollar an Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres erlöste Lucid im aktuellen Berichtsquartal 282,46 Millionen US-Dollar. Damit enttäuschte das Unternehmen die Analystenerwartungen, Experten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von Lucid zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 5,6 Prozent tiefer bei 5,90 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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