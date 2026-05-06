Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Lucid Group ein weiteres Mal rote Zahlen erzielt. Das EPS fiel mit -3,46 US-Dollar ab schlechter aus als im Vorjahresquartal, als das EPS bei -2,400 US-Dollar gelegen hatte und lag damit unter den Markterwartungen, die auf -2,346 US-Dollar je Aktie beziffert worden waren.

Die Erlöse stiegen unterdessen: Nach 235,1 Millionen US-Dollar an Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres erlöste Lucid im aktuellen Berichtsquartal 282,46 Millionen US-Dollar. Damit enttäuschte das Unternehmen die Analystenerwartungen, Experten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Lucid zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 5,6 Prozent tiefer bei 5,90 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch