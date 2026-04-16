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Unternehmensfusion 16.04.2026 03:19:20

Tesla im Fokus: Analystenkommentar entfacht Spekulationen über eine mögliche Fusion mit SpaceX

Tesla im Fokus: Analystenkommentar entfacht Spekulationen über eine mögliche Fusion mit SpaceX

Wedbush-Analyst Dan Ives sieht Tesla und SpaceX auf dem Weg zu einer Fusion. Die Zusammenführung könnte demnach bereits im kommenden Jahr erfolgen.

• SpaceX könnte bereits im Juni an die Börse gehen
• Wedbush-Analyst Dan Ives erwartet eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX im Jahr 2027
• Die Zusammenarbeit bei Projekten wie TeraFab und die Beteiligung von Tesla an SpaceX stärken die Grundlage für eine Zusammenlegung der Unternehmen

SpaceX gilt eigenen Angaben zufolge als führend bei Raketenstarts und setzt auf wiederverwendbare Raketen, um den Zugang zum All langfristig so alltäglich wie Flugreisen zu machen. Das Unternehmen arbeitet zudem daran, bemannte Raumflüge für immer mehr Menschen möglich zu machen. Mit seinem Satellitennetzwerk Starlink versorgt SpaceX ausserdem grosse Teile der Erde mit Breitbandinternet. Sowohl der anstehende Börsengang als auch eine mögliche Fusion mit Tesla könnten weitere bedeutende Entwicklungen für das Unternehmen markieren.

Möglicher Börsengang von SpaceX

Das US-Raumfahrtunternehmen von Elon Musk könnte bei einem möglichen Börsengang im Juni 2026 ein Volumen von bis zu 75 Milliarden US-Dollar anstreben, wie Bloomberg unter Verweis auf einen Insider berichtet. Damit läge der Betrag 25 Milliarden US-Dollar über der zuvor genannten Summe. Die angestrebte Bewertung des Unternehmens könnte demnach mehr als 1,75 Billionen US-Dollar betragen. Bereits Anfang Februar hatte Elon Musk auf X (ehemals Twitter) bekanntgegeben, dass SpaceX und sein KI-Startup xAI nun zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammengeführt werden. Vor dem Hintergrund einer möglichen Fusion von SpaceX und Tesla sowie eines bevorstehenden Börsengangs gewinnt dieser Schritt besonders an Bedeutung, da er die strategische Ausrichtung beider Unternehmen enger miteinander verknüpft.

Dan Ives sieht mögliche Fusion von Tesla und SpaceX 2027

Am 27. März 2026 veröffentlichte TESLARATI ebenfalls auf X Aussagen aus einer neuen Mitteilung des Wedbush-Analysten Dan Ives zu einer möglichen Fusion von SpaceX und Tesla:

Daraus geht hervor, dass der Analyst Dan Ives davon ausgeht, dass Tesla und SpaceX möglicherweise bereits im Jahr 2027 fusionieren könnten. Die Grundlage für eine solche Zusammenführung sei bereits geschaffen, da Tesla Anteile an SpaceX hält: Die ursprünglich in xAI getätigte Investition von zwei Milliarden US-Dollar wurde im Zuge der Übernahme von xAI durch SpaceX in Aktien des Raumfahrtunternehmens umgewandelt, heisst es weiter.

Wie aus dem X-Post ausserdem hervorgeht, bezieht sich Ives dabei auch auf die jüngste Ankündigung einer gemeinsamen TeraFab-Fabrik, die die Kooperation der beiden Unternehmen intensiviert und erste gemeinsame Schnittpunkte in den Abläufen schafft, wodurch eine mögliche Zusammenführung erleichtert werden könnte. Ausserdem betont der Experte, dass eine Fusion trotz regulatorischer Hürden ein langfristiges Ziel von Elon Musk bleibe, der seinen Anteil an Tesla auf 25 Prozent ausbauen möchte, um grössere Teile des KI-Ökosystems zu kontrollieren. Nach Ansicht von Ives könnte dies langfristig die technologische Führungsrolle von Tesla und SpaceX in der KI-Revolution festigen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Frontpage / Shutterstock.com,SpaceX
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