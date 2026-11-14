|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.11.2026 09:41:00
Tesla Cybercab: Robotaxi für 29.990 Dollar - aber mit Nutzungsbeschränkungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
14.11.26
|Tesla Cybercab: Robotaxi für 29.990 Dollar - aber mit Nutzungsbeschränkungen (Spiegel Online)
|
13.11.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Aktie von Tesla und SpaceX im Plus: Gespräche über Zusammenschluss machen offenbar Fortschritte (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tesla von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Tesla-Chef Musk kündigt Produktionsende für den Cybertruck in Texas an (AWP)
|
06.11.26
|Tesla to axe Cybertruck as Musk shifts focus to robotics and AI (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.