Tesla bleibt laut Studie 2020 mit Abstand Marktführer bei E-Mobilität

Tesla wird auch dieses Jahr weltweit Marktführer für reine Elektroautos bleiben.

Die Wachstumsziele des US-Konzerns seien durchaus erreichbar, heisst es in einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Tesla plant 2020 mit mehr als 500.000 (Vorjahr: 367.000) Neuzulassungen. Voraussetzung für die Steigerung sei der Hochlauf des neuen Werks in Schanghai und der Anlauf der Fertigung des Model Y im kalifornischen Fremont.

Tesla werde somit auch im laufenden Jahr mit "deutlichem Abstand" der Marktführer der E-Mobilität bleiben, geht aus dem Electromobility Report 2020 des CAM hervor. Gleichwohl hänge die Zielerreichung erheblich von den volatilen Rahmenbedingungen im chinesischen Automobilmarkt ab. Aktuell werde der Markt neben den Handelskonflikten mit den USA durch die Coronavirus-Epidemie "stark gebremst".

2019 lag Tesla mit einigem Abstand vor dem chinesischen Hersteller BYD, der 219.000 Pkw absetzte. Der US-Konzern profitierte vor allem von den Verkäufen des Model 3, das gleichzeitig weltweit mit über 300.000 Stück das meistverkaufte Modell des Jahres war, wie aus der Studie hervorgeht. Auf den weiteren Plätzen folgten als weitere chinesische Hersteller BAIC und SAIC. Die deutschen Automobilkonzerne BMW und Volkswagen kommen den weiteren Angaben zufolge auf Rang fünf und sechs.

DJG/kla/sha

FRANKFURT (Dow Jones)