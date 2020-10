Tesla bleibt auch in Corona-Krise stramm auf Wachstumskurs - Tesla-Aktie tiefrot

Während die Corona-Pandemie den Automarkt insgesamt ausbremst, legt Tesla weiter kräftig zu.

Der US-Elektroautobauer von Starunternehmer Elon Musk brachte im dritten Quartal 139 300 Fahrzeuge an die Kundschaft, wie er am Freitag am Firmensitz im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Damit stellte Tesla einen neuen Rekord auf und übertraf sowohl den Wert aus dem Vorjahr von 97 000 Autos als auch den aus dem Vorquartal von 90 650 bei Weitem. Analysten hatten mit rund 137 000 Auslieferungen gerechnet. Die Aktie blieb jedoch vorbörslich im negativen Gesamtmarkt unter Druck.

Mit 124 100 Stück entfiel der Grossteil der Auslieferungen auf Teslas günstigstes Fahrzeug Model 3 und das neuere Kompakt-SUV Model Y. Mit diesen Angeboten etabliert sich der Konzern von Tech-Milliardär Musk zunehmend im Massenmarkt. Die älteren, grösseren und deutlich teureren Modelle S und X steuern indes immer weniger zum Absatz bei. Insgesamt produzierte Tesla im dritten Quartal nach eigenen Angaben 145 036 Fahrzeuge. Angaben zur Finanzlage sollen erst später mit dem Geschäftsbericht folgen. Tesla hatte zuletzt erstmals seit Firmengründung 2003 vier Quartale in Folge mit Gewinn geschafft.

An der NASDAQ geht es für die Tesla-Aktie zeitweise um 4,98 Prozent nach unten auf 425,86 US-Dollar.

PALO ALTO (awp international)