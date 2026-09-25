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25.09.2026 23:23:03

Tesla Begins Delivering Long-Delayed Semi Trucks After Nearly A Decade

Tesla
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(RTTNews) - Tesla (TSLA) has begun handing over its first all-electric Semi trucks to customers, nearly a decade after the vehicle was unveiled in 2017. The company held an event at its new Semi factory in Reno, Nevada, where executives highlighted improvements to the truck and Tesla's plans to scale production.

Tesla expects the factory to eventually produce up to 50,000 trucks a year and create about 3,000 jobs. The most capable version is expected to travel 500 miles or more on a single charge, depending on the load, with a price of just under $300,000 before incentives. Tesla has also developed megawatt charging stations to support the truck.

The Semi underwent several changes during its lengthy development, including a weight reduction of about 1,000 pounds and a redesigned axle system.

Tesla also replaced the original pop-out windows with standard roll-down windows after feedback from truck drivers. The company said charging infrastructure remains a challenge as deliveries begin.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4897 19.03.2027 158524614
Long 12.2831 19.03.2027 154717488
Long 51.1795 19.03.2027 156468923
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3154 17.06.2027 159488989
Short 11.8106 19.03.2027 154312957
Short 307.0768 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4897 7.46 160110624
Long 11.8106 2.13 160187318
Long 15.3538 2.23 160421407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8239 7.40 158402988
Short 8.081 5.25 158402987
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -60.57 131592446
Long 10 -43.99 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

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Mini-Futures auf SMI

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Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Tesla 306.43 -1.40% Tesla

Tesla am 25.09.2026

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