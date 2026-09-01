Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin

Cybercab ohne Lenkrad und Pedale soll Robotaxi-Flotte in Austin ergänzen

Nevada erlaubt Tesla den Einsatz von bis zu 5'000 Robotaxis

Analysten bleiben bei Tesla-Aktie trotz breiter Kurszielspanne gespalten

Vor dem für Donnerstag angekündigten Cybercab-Launch-Event in Austin rückt die Tesla-Aktie in den Fokus der Anleger. So ging es am Montag an der NASDAQ letztlich 5,51 Prozent auf 367,95 US-Dollar nach unten. Im vorbörslichen Handel verliert die Tesla-Aktie derweil stellenweise 1,18 Prozent auf 363,61 US-Dollar. Der Elektroautobauer bereitet ein Invite-only-Event zur Enthüllung seines ersten reinen Robotaxi-Fahrzeugs vor, während parallel die regulatorische Ausweitung des Robotaxi-Geschäfts in Nevada Aufmerksamkeit bekommt.

Countdown zum Cybercab in Austin

Tesla teilte auf der Plattform X eine Grafik mit der Silhouette des Cybercab und signalisierte damit, dass der Countdown zum Launch in seine finale Phase eingetreten sei. Das Event findet am Donnerstag in Austin, Texas statt und ist ausschliesslich für geladene Gäste zugänglich. Der zweisitzige Cybercab kommt ohne Lenkrad und Pedale aus und setzt auf Teslas AI4-Computer, um vollständig autonom zu fahren. Eine Konzeptversion des Fahrzeugs war bereits im Oktober 2024 vorgestellt worden, damals boten 20 Prototypen Testfahrten für Event-Gäste an. Das Cybercab soll nun der fahrerlosen Robotaxi-Flotte beitreten, die Tesla seit Juni 2025 in Austin betreibt. Nach Unternehmensangaben ist das Fahrzeug erst der Auftakt einer Reihe speziell für den Robotaxi-Einsatz entwickelter Modelle, als weiteres Beispiel wird der Robovan genannt. Laut CEO Elon Musk soll das Cybercab mit steigender Produktionskapazität voraussichtlich für weniger als 30'000 Dollar verkauft werden.

Laut MarketWatch hätten Führungskräfte die Einführungsveranstaltung gross angepriesen. Nachdem ein Tesla-Influencer gefragt hatte, ob die Cybercabs "bald Austin überschwemmen" würden, antwortete Musk ihm, dass dies der Fall sein werde. Ashok Elluswamy, Teslas Leiter für künstliche Intelligenz, sagte, dass "die Strassen nicht mehr dieselben sein werden".

Analysten geben sich vorsichtiger: In einer aktuellen Kundenmitteilung, die MarketWatch vorliegt, erklärte der Barclays-Analyst Dan Levy, dass er zwar für die Tesla-Aktie "begrenzte zusätzliche Impulse" von der Veranstaltung am Donnerstag erwarte, Teslas Präsentationen jedoch "angesichts des ‚Meme‘-Charakters der Aktie oft für Hype und Dynamik sorgen". Dies könnte jedoch auch negativ sein. Zur Erinnerung: Nachdem Teslas erste Cybercab-Veranstaltung nur wenige Details enthielt, fiel die Aktie anschliessend um etwa neun Prozent.

Levy erklärte in seiner Mitteilung ausserdem, dass Teslas Fortschritte im Bereich der Robotaxis "weiterhin langsamer verlaufen, als viele es sich gewünscht hätten". Im vergangenen Jahr hatte Musk behauptet, Tesla würde so schnell vorankommen, dass seine Robotaxis bis Ende 2025 für "die Hälfte der US-Bevölkerung" verfügbar sein würden.

Nevada öffnet Tür für Tesla-Robotaxis

Die Nevada Transportation Authority genehmigte vor zwei Wochen einstimmig drei Zulassungen für den kommerziellen Betrieb fahrerloser Fahrzeuge in Clark County, zu dem auch Las Vegas gehört. Tesla, Uber und Google-Schwester Waymo dürfen dort künftig Robotaxi-Dienste anbieten, zusammen erlauben die Genehmigungen den Einsatz von bis zu 8'000 Fahrzeugen über die kommenden zwölf Monate. Auf Tesla entfällt mit bis zu 5'000 Robotaxis der grösste Anteil, während Waymo bis zu 1'000 und Uber über Partnerschaften mit der Hyundai-Tochter Motional und mit Zoox ebenfalls 1'000 Fahrzeuge betreiben darf. Teslas Cybercab-Chefingenieur Eric Early dämpfte während der Anhörung jedoch die Erwartungen: "Die 5'000 waren für uns schon immer eine Obergrenze", sagte er laut TechCrunch und ergänzte, man sei zufrieden, wenn man sich im kommenden Jahr auf etwa 2'500 Fahrzeuge steigern könne.

Analysten zur Tesla-Aktie

An der Wall Street bleibt das Bild für die Tesla-Aktie gespalten: Von 28 Analysten empfehlen laut TipRanks elf die Aktie zum Kauf, 14 stufen sie neutral ein und drei raten zum Verkauf, das mittlere Kursziel liegt bei 385,05 US-Dollar bei einer Spanne von 130 bis 505 US-Dollar. Barclays-Analyst Dan Levy bestätigte letzte Woche eine Hold-Einstufung mit einem Kursziel von 370 US-Dollar, während J.P. Morgan-Analyst Rajat Gupta Mitte August ebenfalls bei Hold blieb, mit einem Kursziel von 445 US-Dollar. Kritischer positionierten sich GLJ Research mit einer Abstufung auf Sell und einem Kursziel von 200 US-Dollar sowie Wells Fargo-Analyst Colin Langan, der ein Kursziel von 130 US-Dollar bei ebenfalls Sell ansetzte.

Im Mittelpunkt der kommenden Tage steht das Cybercab-Event am Donnerstag in Austin, das erste konkrete Details zu Serienfertigung und Zeitplan liefern könnte. Ob sich die regulatorische Ausweitung in Nevada in den Flottenzahlen niederschlägt, zeigt sich an den nächsten Meldungen zum Robotaxi-Betrieb in Clark County.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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