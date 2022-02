Tesla-Aktie unter Druck: Tesla muss schon wieder Software-Probleme beheben - Kalifornien reicht Klage ein

Diesmal geht es um einen Boombox genannten Aussenlautsprecher an Tesla -Autos, der während der Fahrt einem Warngeräusch für Fussgänger in die Quere kommen kann. Betroffen sind rund 578 600 Tesla Model S, X, Y und 3 mit Baujahren zwischen 2017 und 2022. Das geht aus Unterlagen hervor, die am Donnerstag von der US-Verkehrsbehörde NHTSA veröffentlicht wurden. In den USA müssen Fussgänger mit einem Geräusch vor langsam fahrenden E-Autos gewarnt werden, da diese so leise sind. Ein Software-Update von Tesla soll dafür sorgen, dass die Boombox während der Fahrt deaktiviert wird.

Auf Druck der US-Verkehrsaufsicht musste Tesla in den vergangenen Wochen und Monaten versprechen, etliche Mängel an seinen Autos zu beheben. Diese Reparaturen werden von der Behörde zwar als Rückrufe bezeichnet, doch meist kann Tesla sie über Software-Updates aus der Ferne durchführen. Die Fahrzeuge müssen dafür nicht in die Werkstätten beordert werden.

Vor einer Woche erst sicherte Tesla zu, Probleme beim Sicherheitsgurt-Alarm von 817 143 Autos in den USA zu beseitigen. Kurz zuvor hatte der Hersteller eingewilligt, bei knapp 54 000 Autos in den USA eine Funktion seiner Fahrassistenz-Software "Full Self-Driving" zu deaktivieren, durch die unter bestimmten Bedingungen Stoppschilder ohne vollen Stopp passiert werden konnten.

Kalifornien reicht Klage gegen Tesla wegen Diskriminierung ein

Unterdessen hat der US-Bundesstaat Kalifornien eine Klage gegen den Elektroautobauer Tesla wegen angeblicher Diskriminierung schwarzer Mitarbeiter eingereicht. In Teslas Autofabrik in Fremont herrsche ein rassistisches Arbeitsumfeld, teilte die Aufsichtsbehörde Department of Fair Employment and Housing (DFEH) am Donnerstag mit. Schwarze würden dort belästigt, schikaniert und angefeindet.

Tesla bezeichnete die Klage im Firmenblog bereits vorab als "fehlgeleitet". Der Konzern lehne jegliche Form von Diskriminierung ab und greife bei Rassismus durch. Doch laut DFEH sind die Probleme in Fremont weit verbreitet. Die Behörde habe Hunderte von Beschwerden von Beschäftigten erhalten. Ein schwarzer Mitarbeiter habe angegeben, 50 bis 100 Mal täglich rassistische Beleidigungen zu hören. Für die Tesla-Aktie geht es im NASDAQ-Handel um 1,58 Prozent auf 917,32 US-Dollar nach unten.

/hbr/DP/men

WASHINGTON (awp international)