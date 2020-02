Tesla-Aktie übersteigt 900-Dollar-Marke: Diese Faktoren geben Rückenwind

Die Tesla-Aktie befindet sich auch am Dienstag weiter im Höhenrausch. Diesmal könnte die Kursfantasie von verschiedenen Punkten angetrieben worden sein.

• Tesla-Aktie steigt und steigt und steigt• Marke von 900 US-Dollar vorbörslich gerissen• Shortseller auf dem falschen Fuss erwischt



Die Tesla-Aktie legte am Dienstag im offiziellen Handel im bisherigen Tageshoch bis auf 940,13 US-Dollar zu. Damit markiert der Anteilsschein ein weiteres Rekordhoch. Bereits am Montag stieg das Papier um zwischenzeitlich rund 20 Prozent. Aktuell steigt der Anteilsschein 16,22 Prozent auf 906,50 US-Dollar.

Gründe für den Tesla-Kursanstieg

Im gestrigen Handel wurden die Kurszuwächse mit überaus positiven Analysen begründet. So hatte Argus Research-Analyst Bill Selesky das Kursziel für einen Anteilsschein von 556 US-Dollar auf 808 US-Dollar angehoben. Die Investment-Firma ARK hatte im Bullenfall sogar einen Tesla-Kurs von 15.000 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt.

Heute dürften gleich mehrere Gründe für einen weiteren Anstieg sprechen. Zum einen mussten möglicherweise Shortseller, die in den vergangenen Handelstagen Unmengen an Geld verloren haben, ihre Leerverkaufsposition schliessen. Hinzu kommt der "Electromobility Report 2020" des Center of Automotive Management (CAM). Die Studie legt nah, dass Tesla weiterhin der Platzhirsch in der E-Mobilität sei.

Ausserdem hat FactSet zufolge Teslas zweitgrösster Anteilseigner sein Aktienpaket trotz der Kursrally weiter ausgebaut. So soll Ballie Gifford & Co. ihr Portfolio von 7,46 Prozent der ausstehenden Tesla-Aktien auf 7,67 Prozent aufgestockt haben.

Zu guter Letzt hat sich Tesla-Investor und Milliardär Ron Baron gegenüber CNBC zu Wort gemeldet. Der 77-Jährige bleibt nicht nur der Aktie gegenüber bullish eingestellt. Er geht weiterhin davon aus, dass der E-Autokonzern von Elon Musk in zehn Jahren eine Billion US-Dollar Umsatz machen wird. Zum Vergleich: Für das Geschäftsjahr 2019 vermeldete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 7,4 Milliarden US-Dollar. Baron machte gegenüber CNBC ausserdem deutlich, dass seine Investmentfirma keine einzige der aktuell rund 1,63 Millionen gehaltenen Tesla-Aktien verkaufen wird. Es sei erst der Anfang.

Redaktion finanzen.ch