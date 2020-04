Tesla-Aktie springt zweistellig hoch: Erwartungen beim Quartalsabsatz übertroffen

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Krise mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet.

In den drei Monaten bis Ende März wurden rund 88 400 Autos an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Die Tesla-Aktie steigt kurz nach Handelsbeginn an der US-Börse NASDAQ zeitweise um 12,96 Prozent auf 513,46 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Tesla 63 000 Autos ausgeliefert.

Im Auftaktquartal 2020 produzierte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 102 672 Fahrzeuge. Der Grossteil entfiel mit 87 282 auf das Model 3, mit dem Tesla sich im Massenmarkt etablieren will.

PALO ALTO (awp international)