Tesla-Aktie schwächelt: Tesla senkt in China erneut die Preise für Model S und Model X

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen gab am Freitag bekannt, dass er den Startpreis des Model S von 754'900 CNY auf 698'900 Yuan (umgerechnet 88'799 Euro) gesenkt hat. Der Preis für das Model X wurde von 836'900 Yuan auf 738'000 Yuan gedrückt.

Tesla hatte bereits Mitte August die Preise für das Model S und das Model X gesenkt. Die beiden höherwertigen Modelle werden nicht in China produziert. Tesla besitzt eine Fabrik in Schanghai, in der nur die billigeren Modelle Model 3 und Model Y hergestellt werden. Teslas chinesische Wettbewerber, Leapmotor und SAIC Volkswagen, haben im August ebenfalls die Preise gesenkt, um den Absatz in einem sich verschärfenden Wettbewerb anzukurbeln.

Im NASDAQ-Handel notiert die Tesla-Aktie zeitweise 2,51 Prozent tiefer bei 251,61 US-Dollar.

Von Bingyan Wang

PEKING (Dow Jones)