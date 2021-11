Tesla-Aktie schliesst rot: Tesla-Chef Musk trennt sich von weiteren Anteilen

Am Donnerstag verkaufte der Starunternehmer weitere knapp 640'000 Anteilsscheine im Wert von rund 687 Millionen Dollar (600 Mio Euro), wie Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht am Freitag zeigten.

Damit hat Musk in dieser Woche schon Tesla-Papiere im Wert von etwa 5,7 Milliarden Dollar zu Geld gemacht, nachdem Twitter-Nutzer bei einem von ihm initiierten Votum für den Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien gestimmt hatten. Bislang hat er allerdings nur einen Bruchteil davon veräussert und hält weiterhin rund 167 Millionen Aktien.

Musk hat als grösster Einzelaktionär von Tesla in den vergangenen Jahren extrem vom Höhenflug des Elektroautobauers an der Börse profitiert. Laut Superreichen-Rankings wie der "Forbes"-Liste oder "Bloomberg Billionaires" ist er - zumindest auf dem Papier - der reichste Mensch der Welt. Bloomberg schätzte sein Vermögen zuletzt auf 294 Milliarden Dollar, Forbes taxiert es auf 279 Milliarden.

Der Tesla-Chef spielte bei der Twitter-Abstimmung auf eine Debatte um Steuervermeidung von Superreichen und Pläne für Abgaben auf unrealisierte Kursgewinne an, die bei der US-Regierung zu dem Zeitpunkt eigentlich ohnehin schon wieder vom Tisch waren. Was genau Musk letztlich bezwecken wollte, bleibt offen. Fest steht, dass zumindest ein erster Teil seiner jüngsten Aktienverkäufe schon länger vor dem Votum bei Twitter eingefädelt worden war.

Bargeld kann Musk - der zwar extrem viel Aktienvermögen, aber für einen Multimilliardär relativ wenig liquide Mittel besitzt - unter anderem für Steuerzahlungen gebrauchen, die wegen enormer Wertsteigerungen bei der Ausübung von milliardenschweren Aktienoptionen fällig werden. An der Börse bekamen seine Verkäufe Tesla indes nicht gut: Die Tesla-Aktie büsste an der NASDAQ 2,83 Prozent auf 1.033,42 US-Dollar ein.

/hbr/DP/zb

NEW YORK (awp international)