Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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31.08.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Montagabend auf Höhenflug
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 367,29 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 367,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'394 Punkten tendiert. Bei 368,53 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 347,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 7'562'615 Tesla-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 19,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 22.07.2026 lud Tesla zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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